В России застройщики намерены поднимать ставки по программам субсидирования ипотеки и отказаться от собственных программ по таким кредитам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

В частности, в девелоперской компании ГК «Инград» объявили о приостановке программы субсидирования ипотеки в конце февраля. Еще один застройщик - компания ГК МИЦ - отметил, что такие кредиты «перестали быть актуальными и интересными».

Вместе с тем некоторые застройщики решили сохранить программы субсидирования ипотеки, однако в несколько раз повысили ставку. В настоящее время покупателям предлагают ставку не ниже 10%. Для сравнения: в феврале она составляла примерно 5-6%. ГК «Основа» выдает ипотеку под 12,6% годовых, а ГК ПИК – 10%.

Отмечается, что резкий рост цен на ипотеку обусловлен повышением ключевой ставки ЦБ.