В России застройщики намерены поднимать ставки по программам субсидирования ипотеки и отказаться от собственных программ по таким кредитам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
В частности, в девелоперской компании ГК «Инград» объявили о приостановке программы субсидирования ипотеки в конце февраля. Еще один застройщик - компания ГК МИЦ - отметил, что такие кредиты «перестали быть актуальными и интересными».
Вместе с тем некоторые застройщики решили сохранить программы субсидирования ипотеки, однако в несколько раз повысили ставку. В настоящее время покупателям предлагают ставку не ниже 10%. Для сравнения: в феврале она составляла примерно 5-6%. ГК «Основа» выдает ипотеку под 12,6% годовых, а ГК ПИК – 10%.
Отмечается, что резкий рост цен на ипотеку обусловлен повышением ключевой ставки ЦБ.
Ранее Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых. В регуляторе этот шаг связали с тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Там отмечают, что резкое повышение ключевой ставки повлечет за собой столь же серьезное увеличение процентных ставок по вкладам в российских банках – это должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».