Названы новостройки Москвы с максимальными скидками на квартиры

В марте 2022 года в Москве нашли три жилых комплекса (ЖК), где квартиры продают со скидками до 15 процентов. Новостройки столицы с максимальными скидками на жилье назвали аналитики риелторской компании Est-a-Tet, пишет РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Лидерами рейтинга стали ЖК «Аквилон BESIDE» (Нижегородский район, ЮВАО), «Аквилон Митино» (район Митино, СЗАО) и «Театральный квартал» (район Щукино, СЗАО) — во всех из них можно приобрести объекты на 15 процентов дешевле первоначальной стоимости.

По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в ЖК «Аквилон BESIDE» — 355,2 тысячи рублей, а самое дешевое жилье там можно купить за 8,1 миллиона рублей. В «Аквилон Митино» «квадрат» стоит в среднем 285,8 тысячи рублей, а минимальный лот — 7,2 миллиона рублей. В «Театральном квартале» квадратный метр обойдется в среднем в 458,4 тысячи рублей, а наиболее дешевое жилье — в 16,8 миллиона рублей.

В перечень новостроек с максимальными скидками на квартиры также вошел ЖК «Талисман на Рокоссовского» (район Богородское, ВАО), где один квадратный метр в среднем стоит 343,4 тысячи рублей, а самый дешевый лот — 9,1 миллиона рублей. В этом комплексе возможны скидки на жилье до 12 процентов.

Снижение стоимости до 10 процентов предлагают в ЖК «Level Причальный» (район Хорошево-Мневники, СЗАО) и «Glorax Aura Белорусская» (район Беговой, САО). В других ЖК, которые вошли в составленный аналитиками рейтинг, максимальная скидка составила семь процентов.