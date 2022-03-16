Россияне начали чаще оформлять землю через нотариуса

В Федеральной нотариальной палате сообщили о резком росте нотариально оформленных сделок с земельными участками. За год на 20 процентов выросло число оформленных сделок с земельными участками, еще на 10,3 процентов увеличилось количество нотариально удостоверенных договоров, которые касаются отчуждения земельных участков со строениями.
"Это говорит о том, что россияне понимают: чтобы покупка шести соток не вылилась в проблемы и суды, стоит заручиться помощью профессионала - нотариуса", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.
В земельных вопросах существует масса тонкостей, разобраться в которых может только специалист. К примеру, рассказывают эксперты, на сегодняшний день возможно совершение сделок с земельными участками, которые не размежеваны.
Бывает, что есть земельный участок, и есть расположенный на нем дом, оба стоят на кадастровом учете, но дом к земле "не привязан"
"В таком случае при последующих действиях по привязке земли к дому может оказаться, что по координатам дом частично или полностью располагается не на купленном участке, а на соседнем. Это приведет к серьезным сложностям, исправление которых может вылиться в колоссальные финансовые и временные затраты", – поясняют эксперты.
Необходимо также уточнять назначение земельного участка. Допустим, человек планирует купить землю, чтобы построить на ней коровник, заняться фермерством. Но после покупки может выясниться, что данный конкретный участок нельзя использовать для этого. Просто продавец умышленно или случайно об этом факте умолчал.
"Возможна и другая ситуация - вы покупаете живописный участок и планируете возвести на нем добротный особняк, а потом узнаете, что он может использоваться исключительно для огородничества, и жилой дом на нем возводить нельзя, - рассказывают в нотариате. - Дело в том, что сведения о некоторых ограничениях, установленных в отношении использования участка, могут быть зафиксированы в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) только по тем участкам, границы которых установлены в соответствии с законодательством, это и значит - размежеваны. К таким ограничениям относятся публичные сервитуты, зоны с особым использованием территорий (природоохранные зоны, зоны культурного наследия т.д.)".
Перед тем, как удостоверить сделку, нотариус проведет детальную проверку всех сведений, касающихся предмета договора. Самостоятельно такую проверку провести практически невозможно.
Договор, удостоверенный нотариусом, обладает повышенной доказательной силой, а сам нотариус несет полную имущественную ответственность за каждое совершенное нотариальное действие, если по его вине будет причинен ущерб, он будет полностью возмещен.