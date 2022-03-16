Россияне начали чаще оформлять землю через нотариуса

"Возможна и другая ситуация - вы покупаете живописный участок и планируете возвести на нем добротный особняк, а потом узнаете, что он может использоваться исключительно для огородничества, и жилой дом на нем возводить нельзя, - рассказывают в нотариате. - Дело в том, что сведения о некоторых ограничениях, установленных в отношении использования участка, могут быть зафиксированы в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) только по тем участкам, границы которых установлены в соответствии с законодательством, это и значит - размежеваны. К таким ограничениям относятся публичные сервитуты, зоны с особым использованием территорий (природоохранные зоны, зоны культурного наследия т.д.)".