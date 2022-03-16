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43 минуты назад

Дачников предупредили о новых проверках в 2022 году

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

В этом году владельцы дачных участков столкнутся с новыми юридическими проверками со стороны Росреестра, планируется проверять наличие построек на участках, заявила юрист Ирина Сивакова.

Дачников предупредили о новых проверках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И сам земельный участок, и постройки на нем являются объектами налогообложения. Поэтому важно то, какой участок у гражданина в собственности и какие строения на нем имеются. В случае выявления самовольных построек их владельцам будет грозить штраф, указала Сивакова, передает Ura.ru.

Планируется проверять использование садового участка, за заброшенный участок может грозить административный штраф в размере до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тыс. рублей.

Также начнутся проверки пожарной безопасности, в том числе будут проверять соблюдение противопожарных расстояний между постройками на участке. Эти проверки будут проводить государственные пожарные инспекторы МЧС. Штраф за несоблюдение нормативов будет составлять до 5 тыс. рублей.

Проверки затронут и утилизацию мусора, так как правила противопожарной безопасности обязывают владельцев своевременно чистить участки от мусора.

С 1 сентября в силу вступит закон, по которому дачная амнистия будет продлена до 1 марта 2031 года. Также подключение к электросетям дачи будет проводиться по личному заявлению владельца.

Хозяев земельных участков, используемых не по целевому назначению, планируется лишить льготной налоговой ставки. Для данных граждан налоги могут вырасти в пять раз.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Закон увеличил упрощенный порядок оформления прав граждан на садовые дома и земельные участки еще на пять лет.

Недвижимость,Владимир Путин,Росреестр,
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