Россияне потратили триллионы на квартиры в новостройках

Жители России потратили 3,5 триллиона рублей на квартиры в новостройках в 2021 году. В тройке городов-лидеров по объему вложенных в новую недвижимость средств оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, об этом говорится в исследовании «ЦИАН.Аналитики», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В столице выручка застройщиков составила 1,32 триллиона рублей — 38,2 процента от российского рынка. Квартир в Санкт-Петербурге купили на 460 миллиардов, а в Екатеринбурге — на 94,7 миллиарда. Помимо этих городов в лидеры вышли Краснодар (78,3 миллиарда) и Новосибирск (70,9 миллиарда).

47 процентов всех сделок были оформлены в первой половине года, пик спроса за этот период пришелся на июнь — последний месяц льготной ипотеки на старых условиях. Во втором полугодии, после пересмотра льготных программ, были оформлены остальные 53 процента договоров долевого участия (ДДУ).

После пересмотра льготной ипотеки летом спрос на жилье в новостройках снизился — на 13 процентов в июле и 7 процентов относительно июля в августе, однако затем вырос. В сентябре количество сделок увеличилось на 17 процентов. ЦИАН отмечает, что высокая активность была вызвана изменением курса рубля и ростом ключевой ставки, что привело к удорожанию ипотеки. В результате россияне захотели приобрести квартиры, пока ставки вновь не повысились.