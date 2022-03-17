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3 часа назад

В Петербурге самые дешевые хрущевки подорожали до четырех миллионов рублей

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

В Петербурге средняя цена квартир в хрущевках достигла 7,37 миллиона рублей. Самые дешевые варианты можно приобрести за 4 миллиона, но это будут пригородные районы города, сообщает агентство недвижимости "Дарко" со ссылкой на результаты своего мониторинга.

В Петербурге подорожали самые дешевые хрущевки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас в Петербурге выставлено на продажу 880 квартир в хрущевках, половина из них двушки. Средняя цена квартир в этом сегмента с июля прошлого года выросла на четверть или почти на полтора миллиона рублей. Цена квадратного метра в хрущевках сейчас составляет 156,7 тысячи рублей, в июле прошлого года было на 21,7 тысячи меньше.

Среди выставленных на продажу, самая дешевая квартира обнаружена в Петродворцовом районе. Владелец готов расстаться со своей однушкой за 3,95 миллиона рублей. Важно понимать: Петродворцовый район включает в себя Петергоф, Стрельну и Ломоносов. Если есть желание купить квартиру непосредственно в черте Петербурга, то самый бюджетный объект находится в Калининском районе. За эту однушку просят 4,65 миллиона рублей.

Самая же дорогая хрущевка выставлена на продажу в Выборгском районе. Это двушка, за нее собственник хочет выручить 13,2 миллиона рублей.

Недвижимость,
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