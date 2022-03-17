Более 14 тыс. сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы зарегистрировано в феврале 2022 года. Это на 24,6% превышает аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
"Февраль показал высокую активность по числу регистраций сделок в Росреестре. В годовом выражении показатель февраля увеличился на 24,6%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что столичный Росреестр в феврале 2022 года зарегистрировал 14 031 договор долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости - на 37% больше, чем месяцем ранее (10 239).
Сегмент жилья в феврале 2022 года показал наибольший рост - почти в 1,5 раза по отношению к январю и на треть к февралю 2021 года, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
"Всего же в январе - феврале в Москве оформлено рекордное число договоров при покупке квартир в новостройках - почти 17 тыс. ДДУ (16 949). Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано на 31,4% меньше - 12,8 тыс. ДДУ", - приводятся его слова в сообщении.