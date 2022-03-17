"Всего же в январе - феврале в Москве оформлено рекордное число договоров при покупке квартир в новостройках - почти 17 тыс. ДДУ (16 949). Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано на 31,4% меньше - 12,8 тыс. ДДУ", - приводятся его слова в сообщении.