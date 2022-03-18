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18 марта

Нижегородстат подсчитал, во сколько жителям обойдётся весенний гардероб

Нижегородская правдаНижегородская правдаиещё 1

В Нижегородстате рассчитали стоимость весеннего обновления для жителей Нижегородской области. Специалисты ориентировались на средние потребительские цены по региону за февраль 2022 года. Покупка новой одежды и обуви для нижегородцев оказалась недешёвым удовольствием. Например, средняя цена женского демисезонного пальто составляет 9 583 рублей, мужской кожанки – почти 20 тысяч рублей. Мужская ветровка стоит около 4 тысячи рублей, а плащ для прекрасной половины обойдётся в среднем в 7 800 рублей.Средняя стоимость туфель для женщин стоит 3 313 рублей, кроссовок чуть дешевле – 2 705 рублей. Столько же стоят кроссовки для мужчин. А вот полуботинки в среднем стоят около 4 тысяч рублей (если речь идёт о натуральной коже). Сэкономить можно, купив обувь из искусственной кожи. Такие ботинки в среднем стоят вдвое дешевле – 2 054 рубля.В целом за полное обновление весеннего гардероба нижегородкам придётся выложить около 35 тысяч рублей. Сильной половине – около 48 тысяч рублей.

Нижегородстат подсчитал, во сколько жителям обойдётся весенний гардероб
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда
Недвижимость,
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