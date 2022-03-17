Россияне скупили элитную недвижимость Дубая

Западные санкции привели к неожиданным последствиям: россияне бросились скупать элитную недвижимость в ОАЭ, передает CNBC.

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По словам крупнейшего арабского магната в сфере недвижимости Хусейна Саджвани, ажиотаж вокруг Дубая связан с тем, что Арабские Эмираты не вводили санкций против России.

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«Я уверен, что многие россияне приехали сюда, чтобы убежать от проблем, в итоге Дубай только выиграет от любого кризиса», — сказал он. Саджавани добавил, что российские туристы давно полюбили ездить в ОАЭ. Кроме того, многие богатые россияне рассматривают Дубай как безопасное место для сбережений и инвестиций. «Буду честен, эти санкции заставили многих людей нервничать, но, если кто-то хочет легально инвестировать средства в нашу страну, мы рады иметь с ним дело», — подчеркнул предприниматель.

Рынок недвижимости Дубая растет второй год подряд. По данным агентства Savills, в 2021 году город заключил сделок с недвижимостью на сумму в 35 миллиардов долларов — это самый высокий показатель со времен Мирового финансового кризиса 2008 года. Согласно данным Reuters, россияне активно скупали недвижимость и размещали средства в странах Персидского залива еще до войны, но сейчас тенденция усилилась.

Однако финансовые аналитики полагают, что через арабскую недвижимость многие нечистые на руку инвесторы «отмывают деньги» или пытаются спрятать незаконно нажитые средства: недавно ОАЭ внесли в «серый список» межправительственной Службы по наблюдению за финансовыми преступлениями. В ответ власти Арабских Эмиратов выступили с заявлением о том, что они очень серьезно относятся к финансовой безопасности и готовы тесно сотрудничать с организацией в случае выявления нарушений.

Росту спроса на местную недвижимость в 2021-2022 годах также способствовала выставка Dubai Expo 2020, которую пришлось отложить на год из-за пандемии. По окончании выставки в апреле ее павильоны превратятся в «город в городе» — коммерческие и жилые помещения Expo продолжат функционировать.