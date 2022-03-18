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1 час назад

Россияне начали скупать недвижимость в Дубае

Вероника Полынина

Россияне стали чаще покупать недвижимость в Дубае после начала спецоперации на Украине. Как пишет «Коммерсант», спрос россиян на покупку недвижимости в Дубае с начала марта увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом февраля.

Россияне начали скупать недвижимость в Дубае
Фото: ReutersReuters

При этом число сделок начало расти уже в феврале – в этом месяце было совершено на 70% больше покупок, чем в феврале прошлого года.

По словам экспертов рынка, инвесторов из РФ в Дубае привлекает мягкое налоговое законодательство, возможность получить вид на жительство и сравнительная простота сделок. Кроме того, Дубай – одно из немногих направлений, с которым России удалось сохранить прямое авиасообщение.

Стоимость недвижимости в Дубае постоянно растет. В 2021 году жилье в эмирате подорожало на 44%, а за январь-февраль текущего года цены выросли еще на 7%. В среднем, сделки сейчас заключаются в диапазоне от 272,26 тысячи долларов до 816,78 тысячи долларов.

Возможность получить вид на жительство в ОАЭ инвестор получает при покупке недвижимости дороже 204 тысяч долларов.

Также спрос на недвижимость у россиян вырос в Грузии, Таиланде и Турции, в то время как на других направлениях число сделок сократилось.

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