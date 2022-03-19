Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили об опасных сделках с недвижимостью

Lenta.ruLenta.ru

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что существует два направления — сделки с жилой и коммерческой недвижимостью. Кроме того, есть два варианта инвестиций в жилье — спекулятивный или на долгосрочный, передает «Прайм».

Россиян предупредили об опасных сделках с недвижимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист предупредил россиян об опасных сделок с недвижимостью и призвал отказаться от подобных инвестиций. Этого лучше не делать, поскольку цены «что на жилье, что на коммерцию постепенно начинают снижаться». В частности, жилая недвижимость падает в стоимости из-за отсутствия спроса на ипотеку.

Однако в долгосрочной перспективе интересными могут стать сделки с офисами и складами. Переславский допустил возвращение западных компаний на рынок и отметил их потребность в недвижимости.

«Таким образом, спекулятивные операции на рынке недвижимости в текущее время — фактически закрытая тема, так как вероятность хорошей прибыли слишком невелика, в то время как долгосрочные вложения, особенно в коммерческую недвижимость, станут актуальны сразу после деэскалации конфликта с Западом», — заключил эксперт.

Ранее риелтор Константин Барсуков оценил ситуацию на рынке недвижимости в России. По его мнению, сейчас наблюдается локальный дефицит, поэтому цены на жилье могут вырасти.

Недвижимость,Константин Барсуков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители