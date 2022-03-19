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1 час назад

СМИ сообщили о попытке «группы русских» продать недвижимость в Нью-Йорке

Говорит МоскваГоворит Москва

В последнее время россияне обращались к брокерам, чтобы ликвидировать активы прежде, чем они попадут под санкции США.

СМИ сообщили о попытке русских продать недвижимость в Нью-Йорке
Фото: ReutersReuters

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на одного из нью-йоркских брокеров элитной недвижимости Долли Ленц.

«Когда покупатели думают, что вы потенциально в затруднительном положении — и ваше непубличное объявление является признаком этого бедствия — это становится проблемой», — сказала Ленц, отметив, что её уже «завалили» запросами инвесторов, надеющихся приобрести недвижимость, принадлежащую россиянам, «по дешёвке».

Как пишет FT, в США никто точно не знает, сколько объектов на самом деле принадлежит россиянам, поскольку многие из них действовали через подставные компании. Конгресс США в 2020 году принял закон, требующий от компаний с ограниченной ответственностью и других юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, однако власти все ещё дорабатывают эти правила.

Недвижимость,Конгресс США,
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