СМИ сообщили о попытке русских продать недвижимость в Нью-Йорке

В последнее время россияне обращались к брокерам, чтобы ликвидировать активы прежде, чем они попадут под санкции США.

«Когда покупатели думают, что вы потенциально в затруднительном положении — и ваше непубличное объявление является признаком этого бедствия — это становится проблемой», — сказала Ленц, отметив, что её уже «завалили» запросами инвесторов, надеющихся приобрести недвижимость, принадлежащую россиянам, «по дешёвке».

Как пишет FT, в США никто точно не знает, сколько объектов на самом деле принадлежит россиянам, поскольку многие из них действовали через подставные компании. Конгресс США в 2020 году принял закон, требующий от компаний с ограниченной ответственностью и других юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, однако власти все ещё дорабатывают эти правила.