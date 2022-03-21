Россиянам рассказали о нюансах при аренде комнат

При аренде комнат россиянам нужно правильно определить собственника жилья и установить правила пользования общими помещениями. Об этих и других нюансах при сдаче и съеме такого типа недвижимости рассказали опрошенные РБК эксперты.

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Как отметил юрист компании G&O Law Office Юрий Абрамов, сдать комнату может только собственник квартиры, который подтвердил это с помощью документов. Объект при этом должен быть приватизирован — при социальном найме жилья сдача комнат в аренду запрещена, поскольку владельцем является государство.

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Кроме того, если в двухкомнатной квартире два собственника и один из них решает сдать свою часть в аренду, то второго владельца нужно предупредить заранее о таком намерении. Дело в том, что на жилплощади есть места совместного пользования (коридор, ванная, кухня, туалет), правила пользования которыми необходимо согласовать с соседом.

Второй собственник квартиры может как согласиться, так и отказаться в сдаче комнаты. Однако и уведомление о желании предоставлять помещение в аренду, и ответ соседа нужно оформить в письменном виде — то же самое придется проделать при сдаче приватизированной комнаты в коммуналке, пояснил партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. Эксперт добавил, что соглашение должны будут соблюдать все подселенные жильцы, а в случае разногласий порядок пользования общим имуществом определит суд.

Арендаторам комнат директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова посоветовала убедиться, что помещение обладает отдельным кадастровым номером и не является долей в квартире.

«Чтобы в этом убедиться, нужно заказать выписку из ЕГРН на комнату, которую вы хотите снять. В выписке будет указан кадастровый номер. Если у комнаты нет индивидуального кадастрового номера, это означает, что квартира не относится к квартирам коммунального заселения», — объяснила специалистка.

Эксперты указали, что для сдачи комнаты можно оформить как договор аренды, так и договор найма. Первый может оформляться на любой заранее установленный срок, а если период не оговорен, то документ считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон в праве отказаться от договора в любое время, предупредив вторую сторону за три месяца. В отличие от договора аренды предельный срок найма ограничен законодательно — если в документе он не указан, то считается равным пяти годам.