В Турции подорожала аренда жилья

Аренда жилья в Турции подорожала с конца февраля втрое из-за наплыва россиян, рассказали РИА Недвижимость риелторы.

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По их словам, курортные районы Турции традиционно пользуются популярностью у россиян, а с конца февраля, после начала военной операции на Украине, спрос на долгосрочную аренду жилья в них со стороны жителей России вырос в разы. По данным директора агентства Tolerancе Сергея Волченкова, количество запросов от россиян на аренду жилья в Анталии и Алании увеличилось за последнее время почти в четыре раза, что уже привело к росту цен, ранее находившихся на уровне 200-600 долларов в месяц, в два с половиной - три раза.

Аналогичным образом в два-три раза - до 1-1,5 тысячи долларов в месяц за небольшую студию - выросли цены на аренду квартир в Стамбуле, Измире, Бодруме и Фетхие, сообщила управляющий партнер Just Real Prime Broker Екатерина Шиманская. При этом, по ее словам, снять жилье сейчас сложно и по новым ценам, так как предложение почти исчерпано. Кроме того, обращают внимание риелторы, турецкие собственники стали чаще требовать заплатить сумму за полгода вперед и в обход местного законодательства настаивают именно на оплате в долларах.

Также, по наблюдениям опрошенных риелторов, россияне массово едут в Армению и Грузию: спрос на аренду жилья в этих странах вырос в полтора раза, подстегнув и стоимость аренды. По словам Шиманской, снять квартиру в Тбилиси сейчас стоит минимум 450-500 долларов (+30-50% к ценам конца февраля), в Батуми, Кутаиси и Рустави средняя месячная ставка аренды жилья составляет 350 долларов.