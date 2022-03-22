Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
38 минут назад

Аренда жилья в Турции подорожала втрое из-за наплыва россиян

РИА НедвижимостьРИА Недвижимостьиещё 1

Аренда жилья в Турции подорожала с конца февраля втрое из-за наплыва россиян, рассказали РИА Недвижимость риелторы.

В Турции подорожала аренда жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, курортные районы Турции традиционно пользуются популярностью у россиян, а с конца февраля, после начала военной операции на Украине, спрос на долгосрочную аренду жилья в них со стороны жителей России вырос в разы. По данным директора агентства Tolerancе Сергея Волченкова, количество запросов от россиян на аренду жилья в Анталии и Алании увеличилось за последнее время почти в четыре раза, что уже привело к росту цен, ранее находившихся на уровне 200-600 долларов в месяц, в два с половиной - три раза.

Аналогичным образом в два-три раза - до 1-1,5 тысячи долларов в месяц за небольшую студию - выросли цены на аренду квартир в Стамбуле, Измире, Бодруме и Фетхие, сообщила управляющий партнер Just Real Prime Broker Екатерина Шиманская. При этом, по ее словам, снять жилье сейчас сложно и по новым ценам, так как предложение почти исчерпано. Кроме того, обращают внимание риелторы, турецкие собственники стали чаще требовать заплатить сумму за полгода вперед и в обход местного законодательства настаивают именно на оплате в долларах.

Также, по наблюдениям опрошенных риелторов, россияне массово едут в Армению и Грузию: спрос на аренду жилья в этих странах вырос в полтора раза, подстегнув и стоимость аренды. По словам Шиманской, снять квартиру в Тбилиси сейчас стоит минимум 450-500 долларов (+30-50% к ценам конца февраля), в Батуми, Кутаиси и Рустави средняя месячная ставка аренды жилья составляет 350 долларов.

"Похожая картина наблюдается в Армении. Спрос и ценник в этой стране в среднем выросли на 30% вне зависимости от локации. Стоимость аренды квартиры с учетом подорожания начинается от 350 долларов в месяц", - добавила она.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители