Россиянам назвали опасности покупки квартиры в новостройке

Россияне в связи с новыми трендами на рынке жилья стали инвестировать средства в недвижимость в новостройках. Эксперты, опрошенные Life, рассказали обо всех нюансах такой покупки и возникших в последнее время сложностях.

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На российском рынке жилья сложилась ситуация неопределенности в связи с санкциями, введенными Западом, падением рубля, повышением Центробанком ключевой ставки до 20% и значительным сокращением доступных по цене ипотечных программ.

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Продавцы вторичных квартир пока реагируют снижением общего числа предложений. Ситуация с новостройками выглядит иначе. По данным Росреестра, в феврале количество договоров долевого участие в строительстве (ДДУ) увеличилось на 4,7%, а в столице — сразу на 37% (в годовом выражении показатель февраля увеличился на 24,6%). По мнению многих экспертов, большая часть нынешних сделок является «эмоциональной реакцией» на сложившуюся обстановку. Они указывают на то, что рисков и «подводных камней» при покупке новостроек сейчас стало в разы больше.

По словам Олега Абелева, кандидата экономических наук, начальника аналитического отдела компании «Риком-траст», рассматривать недвижимость как некий прибыльный актив можно только в том случае, если ее стоимость повышается в годовом выражении выше, чем инфляция.

«В современных реалиях, если человек уже имеет собственное жилье, то обременять себя покупкой типового «бетона» с расчетом на нем заработать не имеет смыла. Деньги, равные стоимости квартиры, просто размещенные на банковском депозите, принесут быстрый и пока неналогооблагаемый доход. А инвестирование в стройку на месяцы, а то и годы, исключит возможность оборота значительной суммы. При этом непонятно, что за этот период случится с ценой недвижимости и за сколько десятков лет она сможет окупиться даже при сдаче в аренду», - отметил эксперт.

Интернет-издание, ссылаясь на специалистов, отмечает, что из-за экономической ситуации значительно увеличился риск того, что застройщик не сможет выполнить свои обязательства. Это может случиться из-за прекращения финансирования застройщика банком-кредитором, а также из-за нехватки строительных материалов в связи с повышением цен на них. Сейчас также можно столкнуться со «срывом» сроков сдачи построенных объектов, в частности, в связи с заменой недопоставленных иностранных стройматериалов отечественными аналогами. Это отражается на качестве строительства и может стать причиной отказа госкомиссии в приемке дома до устранения недостатков.

Отмечается, что покупать квартиру на этапе строительства следует только через сделку с использованием эскроу-счетов. Также лучше делать выбор в пользу тех объектов, которые находятся в высокой степени готовности. Эксперты рекомендуют покупать жилье только у застройщика с «прозрачной историей». Еще один важный аспект – указание в договоре всех существенных условий (включая цену и способ расчётов). Также важно, чтобы в нем была предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств.