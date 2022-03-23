Брокер предсказал изменение цен на жилье в ближайшие годы

Стоимость аренды жилья продолжит падать из-за большого числа предложений, а цена на жилье на вторичном рынке начнет расти из-за резко возросшей стоимости ипотеки, заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

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«В первые две недели после 24 февраля спрос был ажиотажным в связи с изменениями в политической и экономической сферах, а также изменением ключевой ставки. Сейчас наступает период охлаждения рынка, клиенты и банки начинают возвращаться к обычным условиям. Но вторичный рынок зависит от ставок на ипотеку... прошло заседание Центробанка, ставка была оставлена на прежнем уровне 20 процентных пунктов», – сказал Ракута в беседе с «Вечерней Москвой».

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Он указал, что, согласно прогнозам ЦБ, инфляция будет падать к концу 2024 года, что значит сохранение ставок примерно на том же уровне.

В последние три недели спрос на ипотеку на вторичном рынке сократился более чем на 80%, большая часть заемщиков не захочет покупать жилье в новых условиях. Вместе с вторичным рынком «просядет» и недвижимость за городом.

Возможность снижения платежей в будущем не будет аргументом в пользу приобретения квартиры на вторичном рынке, уверен Ракута.

«Любую ипотеку можно рефинансировать, но этот год, пока все будет стабилизироваться, платежи ежемесячные платить как-то надо. Если сумма кредита небольшая, такой вариант можно рассмотреть, но, если это покупка недвижимости за восемь–десять миллионов, платеж становится большим. В таком случае конечный заемщик задумается перед тем, как «заходить» в ипотеку: все-таки этот объект будет в залоге у банка, и при отсутствии уверенности человек брать его не станет», – сказал брокер.

При этом спрос и цены на новостройки остаются стабильными, дальнейшее развитие первичного рынка будет зависеть от поддержки, в том числе от льготной ипотеки для IT-специалистов. В случае введения новых программ спрос и цены останутся на том же уровне.

Ракута выразил уверенность, что 2022 год будет годом первичного рынка.

«Заходить» в ипотеку под 20–22% не каждый решится, а взять ипотеку под 5-6% – вполне приемлемо. Поэтому сейчас те, у кого есть свободные средства или планы на покупку квартиры в этом году, переориентируются на первичный рынок», – сказал он.

Также многие передумали продавать жилье, они будут пытаться его сдать, предположил специалист. При этом число потенциальных арендаторов не увеличилось.