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1 час назад

Россиянам разрешили покупать надвижимость у нерезидентов из недружественных стран

Лера Букина

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций после рассмотрения обращения физических лиц по сделкам с недвижимым имуществом приняла решение позволить гражданам недружественных стран покупать недвижимость россиян. Об этом сообщает Минфин России.

Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с иностранцами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Подкомиссией принято решение разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, гражданам РФ разрешена покупка недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия.

«При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на счет типа «С» в порядке, определенном указом президента РФ от 05.03.2022 № 95», - указало министерство.

Также резиденты теперь смогут заключать договора участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с государствами, совершающими недружественные действия.

Ранее правительством РФ был утвержден перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Среди тех, кто вошел в этот список, - США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). В списке также есть Швейцария. Эти страны и территории приняли решение ввести или присоединиться к санкциям против РФ после начала специальной военной операции России на Украине.

Недвижимость,Минфин России,Правительство РФ,ЕС,
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