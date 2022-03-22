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1 час назад

Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с иностранцами

Российская ГазетаРоссийская Газета

17 марта подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физлиц по сделкам с недвижимым имуществом, сообщает Минфин. Подкомиссия приняла решение разрешить резидентам продавать недвижимость нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия. Также комиссия приняла решение разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия. "При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на счет типа "С" в порядке, определенном указом президента РФ от 05.03.2022 № 95", - отмечается в сообщении.

Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с иностранцами
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, разрешается резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами.

Как пояснили в пресс-службе Росреестра, участники сделок в случаях, определенных решением подкомиссии, могут сразу обратиться с пакетом документов на регистрацию в Росреестр без предоставления дополнительных разрешений на совершение подобных сделок. "Подать документы на регистрацию права собственности на недвижимость или поставить объект на кадастровый учет можно в "Личном кабинете" на официальном сайте Росреестра, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) "Мои документы" и посредством веб-сервисов. Также получить услуги можно у нотариуса или воспользоваться выездным приемом", - уточнили в ведомстве.

Недвижимость,Росреестр,
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