Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью с иностранцами

17 марта подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физлиц по сделкам с недвижимым имуществом, сообщает Минфин. Подкомиссия приняла решение разрешить резидентам продавать недвижимость нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия. Также комиссия приняла решение разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия. "При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на счет типа "С" в порядке, определенном указом президента РФ от 05.03.2022 № 95", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, разрешается резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами.