Россиянам сократят срок получения налоговых вычетов

Получить налоговый вычет по НДФЛ может достаточно большое количество россиян – он касается расходов вплоть до покупки лекарства по рецепту врача. Однако многих отпугивала сложная процедура и затянутые сроки. Так, чтобы получить вычет, нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ, которая будет до 3 месяцев проверяться ФНС, а сам вычет будет идти еще до месяца. В 2021 году власти упростили оформление имущественных вычетов – за покупку жилья и оплату процентов по ипотечному кредиту, они оформляются за месяц плюс 15 дней на перевод денег налогоплательщику. Теперь же ФНС еще больше ускорит оформление вычетов. Руководство ведомства разослало по ИФНС внутреннее распоряжение, которое требует закрывать камеральные налоговые проверки по 3-НДФЛ в течение 15 дней, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Это коснется двух видов налоговых вычетов: социальных – они предоставляются на оплату обучения, лечения, покупки медикаментов, благотворительность и взносы на пенсию, в общей сумме до 120 тысяч рублей за год; имущественных – они позволяют вернуть 13% от стоимости купленного жилья (до 2 миллионов рублей) и уплаченных процентов по ипотечным кредитам (до 3 миллионов рублей), и эти лимиты устанавливаются налогоплательщику всего один раз. В пресс-службе ФНС эту информацию подтвердили – несмотря на то, что новые сроки не вписаны в Налоговый кодекс, ведомство действительно будет в ускоренном порядке оформлять и перечислять налоговые вычеты гражданам. При сокращении сроков рассмотрения деклараций, будет учитываться фактическая загрузка сотрудников налоговых органов (то есть, сроки сократятся настолько, насколько позволят кадровые возможности). Вместе с тем, с 2021 года для оформления имущественных вычетов достаточно оформить заявление в личном кабинете на сайте ФНС, это же доступно и для некоторых инвестиционных вычетов (где у ФНС есть прямая связь с брокером, который открыл ИИС клиенту). Пока без ускоренного оформления остаются лишь стандартные вычеты – они полагаются на детей налогоплательщиков, но эти вычеты и так оформляются по месту работы один раз, и затем бухгалтерия просто уменьшает налогооблагаемую сумму на размер стандартного вычета.