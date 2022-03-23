Путин поддержал повышение ставки по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов и увеличить ее максимальный размер. Об этом сообщает ТАСС.

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Представители правительства России озвучили предложение на совещании у президента РФ, подчеркнув, что его уже согласовали в ЦБ и Минфине. В кабмине отметили, что мера будет действовать пока только до 1 июля 2022 года.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, согласно предложению представителей правительства РФ, сумма ипотеки вырастет до 12 миллионов, остальных регионов — до шести.