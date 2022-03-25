Россияне стали массово интересоваться льготной ипотекой

Российские банки видят рост спроса клиентов на льготную ипотеку в марте. Об этом ТАСС сообщили в опрошенных кредитных организациях.

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"Эксперты ВТБ отмечают, что в условиях рекордно высокого уровня ключевой ставки и рыночных ставок по жилищным кредитам доля госпрограмм в ипот февральскими результатами, - отметили в пресс-службе ВТБ. - Наибольший объем выдач по льготным кредитам с начала марта - более 65% - пришелся на "семейную ипотеку": почти 20 млрд рублей. По ипотекеечных сделках растет. При этом общий уровень продаж ипотеки в марте сопоставим с с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках "Дальневосточной ипотеки" ВТБ выдал больше 1 млрд рублей".

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Рост спроса на ипотечные госпрограммы подтвердили ТАСС и в пресс-службе Росбанка. Прирост среднедневного показателя заявок в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 171%, указали в Росбанке. "В феврале 2022 года доля госпрограмм в выдачах "Росбанк дом" выросла с 15% в январе до показателя 16%. По итогам первой половины марта доля госпрограмм в выдачах "Росбанк дом" составила более 50%", - добавили в пресс-службе.

В крупнейшем банке Крыма - РНКБ - ТАСС заявили, что стабильный спрос на льготные ипотечные кредиты был как в феврале, так и в марте. "В первом квартале 2022 года 40% ипотечных кредитов в РНКБ были выданы в рамках льготных программ", - уточнили в пресс-службе.

Оценка новых условий

Вместе с тем в банке отметили, что поддерживают увеличение максимальной суммы ипотечного кредита, который можно взять по льготной ставке. "Банк РНКБ поддерживает данную инициативу - благодаря увеличению суммы кредита станет значительно больше жилых комплексов, стоимость квартир в которых соответствует условиям льготной программы. Таким образом, ипотека будет доступна большему количеству граждан", - подчеркнули в пресс-службе.

В свою очередь, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников высказал мнение, что новые условия по льготной ипотеке позволят кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить доступность ипотеки. Также это поддержит строительную отрасль, считает банкир. "Строительная отрасль получила импульс для стабильной реализации текущих проектов, возведения новых объектов и сохранения рабочих мест", - привела слова Печатникова пресс-служба ВТБ.