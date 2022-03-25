Застройщики начали массово замораживать проекты в России

40% застройщиков в связи с разрывом логистических цепочек из-за ситуации на Украине решили остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия».

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29% опрошенных перебои поставок стройматериалов не коснулись. Однако им пришлось отложить недавно начатые стройки, перенаправив все ресурсы на завершение почти готовых объектов.

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За последний месяц стоимость некоторых стройматериалов поднялась в среднем на 80%, по другим позициям — в два раза, подчеркнул гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Ситуация связана как с курсом валюты, так и дефицитом материалов.

«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов»,— предупреждает президент «Синергии» Александра Белоус.

В Acons Group (девелопер жилья) сообщили о приостановке на неопределенное время работы по нескольким объектам. Аналогично поступил и «Эспро Девелопмент» (строит логопарки). Последний это сделал из-за резкого повышения стоимости кредитования.

За заморозкой ожидаемо последует сокращение объемов строительства коммерческой недвижимости, в то время как количество госстроек, наоборот, возрастет, полагает гендиректор «Эспро Девелопмента» Виталий Антонов. В индустриальном сегменте падение объемов составит 50%, считает Хусейн Плиев. Сокращение числа проектов будет обусловлено высокими ставками кредитования, полагает гендиректор «Стелластроя» Илья Малышев.