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1 час назад

Застройщики начали массово замораживать проекты в России

Лера Букина

40% застройщиков в связи с разрывом логистических цепочек из-за ситуации на Украине решили остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия».

Застройщики начали массово замораживать проекты в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29% опрошенных перебои поставок стройматериалов не коснулись. Однако им пришлось отложить недавно начатые стройки, перенаправив все ресурсы на завершение почти готовых объектов.

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За последний месяц стоимость некоторых стройматериалов поднялась в среднем на 80%, по другим позициям — в два раза, подчеркнул гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Ситуация связана как с курсом валюты, так и дефицитом материалов.

«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов»,— предупреждает президент «Синергии» Александра Белоус.

В Acons Group (девелопер жилья) сообщили о приостановке на неопределенное время работы по нескольким объектам. Аналогично поступил и «Эспро Девелопмент» (строит логопарки). Последний это сделал из-за резкого повышения стоимости кредитования.

За заморозкой ожидаемо последует сокращение объемов строительства коммерческой недвижимости, в то время как количество госстроек, наоборот, возрастет, полагает гендиректор «Эспро Девелопмента» Виталий Антонов. В индустриальном сегменте падение объемов составит 50%, считает Хусейн Плиев. Сокращение числа проектов будет обусловлено высокими ставками кредитования, полагает гендиректор «Стелластроя» Илья Малышев.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с предложением изменить параметры льготной ипотечной программы, повысив ставку с 7% до 12% и увеличив максимальный размер кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов - до 6 миллионов. Он также предложил сохранить ставки по программам сельской, дальневосточной и семейной ипотеки. Предложение одобрил президент РФ Владимир Путин.

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