Новые условия по ипотеке: как изменятся цены на квартиры

В России скорректировали условия выдачи льготной ипотеки. Эксперты, опрошенные Life, рассказали, как изменится стоимость квартир.

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Напомним, что вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с предложением изменить параметры льготной ипотечной программы, повысив ставку с 7% до 12% и увеличив максимальный размер кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн рублей, а для остальных регионов - до 6 млн. Он также предложил сохранить ставки по программам сельской, дальневосточной и семейной ипотеки. Предложение одобрил президент РФ Владимир Путин.

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По мнению старшего аналитика компании Esperio Антона Быкова, льготная ипотека в условиях кризиса не сможет сдержать общего падения стоимости недвижимости. Аналитик уверен, что завышенные цены могут повлечь за собой значительное падение спроса. Для привлечения покупателей застройщики будут вынуждены их снижать – на 20–30% от нынешних уровней в течение следующих двух-трех лет, указал эксперт.

«Что касается динамики цен в отдельных сегментах, то в условиях кризиса одинаково дешевеет и первичное, и вторичное, и элитное жильё, и более бюджетные варианты. Графики цен 2008 и 2015 годов это хорошо подтверждают. Кризис 2015 года также является хорошим примером, показывающим влияние льготной ипотеки под 12% — тогда она была запущена впервые — на стоимость жилья. В период 2015–2017 годов цены на недвижимость всё равно упали на 15–20%, и с высокой вероятностью то же самое будет и сейчас», — отметил Быков.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин отметил, что в настоящее время наблюдается перегрев рынка, однако стабилизация неминуемо наступит. Существует вероятность, что цены упадут, считает эксперт. Он указал на то, что меры поддержки направлены на ускорение этой стабилизации в сегментах эконом и комфорт, в том числе на сдерживание этих сегментов от сильного проседания.

«Поэтому, как только ажиотаж закончится, ситуация выровняется, и можно будет говорить о стабилизации цен. Если же случится откат, то не более чем на 5% в этих двух сегментах. Но, скорее всего, застройщики будут корректировать цены не официальным снижением, а традиционными акциями и скидками, — отметил Паюшин.

Руководитель отдела маркетинга RD Management Екатерина Красавина не видит предпосылок для снижения стоимости жилья. По мнению старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, новостройки будут держать цены, поскольку они зависят в том числе и от стоимости подорожавших стройматериалов и строительной техники, в которой тоже может наблюдаться дефицит в связи с санкциями.