Россиянам рассказали, за что могут арестовать жилье

Квартиру гражданина могут арестовать при возникновении долга по алиментам в размере 3 тысяч рублей. Если сумма задолженности достигнет ее стоимости, то жилье могут изъять, заявил РИА Недвижимость адвокат Андрей Саунин.

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«Неуплата алиментов приносит неплательщику много проблем: он может быть привлечен к обязательным работам, аресту или штрафу, а то и вовсе к уголовной ответственности. Если долг накапливается в размере более 10 тысяч рублей, то должника могут лишить водительских прав и ограничить выезд за границу», — подчеркнул он.

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Одной из административных мер для неплательщиков является арест имущества, который может быть наложен фактически уже при долге в 3 тысячи рублей, указал эксперт. Отмечается, что данная мера не подразумевает выселение жильцов — предусматривается лишь запрет на регистрационные действия. Так, должник может продолжать жить в квартире, однако продать ее он не сможет.

«При значительных долгах по алиментам, при соразмерности долга стоимости имущества, жилье и вовсе изымается и продается с торгов, чтобы закрыть долг. В целом это распространенная практика», — подчеркнул Саунин.

При владении долей в квартире арест накладывается только на эту часть недвижимого имущества, отметил собеседник. Изъять могут даже единственное жилье, принадлежащее должнику по алиментам, если оно куплено в ипотеку.

«В том случае, если оно явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности должника и членов его семьи в жилище, то может быть изъято, а проживающие выселены», — подчеркнул адвокат.

У выселяемых из квартиры жильцов есть возможность при наличии уважительной причины обратиться в суд и попросить отсрочки исполнения решения, указал Саунин. Он также прокомментировал изъятие единственного неипотечного жилья. По словам адвоката, суды в большинстве случаев не принимают таких решений, однако подобный прецедент однажды зафиксирован был.