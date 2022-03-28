Названы города России с быстро дорожающим жильем

Сильнее всего стоимость квадратного метра в новостройках в России за год выросла в Краснодаре. Такие данные со ссылкой на сервис «Авито Недвижимость» называет РБК.

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Эксперты посмотрели, как изменились цены в городах с населением от 500 тысяч жителей за год, используя данные за два периода — с 1 по 31 марта 2021 года и с 1 по 25 марта 2022 года. В Краснодаре средняя стоимость квадратного метра за год подскочила на 71,6 процента, до 114,1 тысячи рублей.

В группе лидеров по быстро дорожающему жилью также оказались Ростов-на-Дону, где стоимость за год повысилась на 68,7 процента, до 103,1 тысячи рублей, и Саратов с ростом на 60,7 процента, до 64,6 тысячи рублей. Кроме того, в первую десятку попали Барнаул, Рязань, Самара, Волгоград, Челябинск, Ульяновск и Севастополь.

Москва оказалась на 30-м месте с повышением средней цены за квадратный метр на 23,6 процента, до 295 тысяч рублей, а Омск — на последнем с ростом на 17,9 процента, до 75,8 тысячи рублей.