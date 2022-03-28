ЦБ выпустил рекомендации для банков по валютной ипотеке

Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заемщиков, поступивших до 31 мая текущего года. Об этом говорится в информационном письме Банка России кредитным организациям, размещенном на сайте регулятора.

"По заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика", - сообщил регулятор.

Согласно рекомендациям ЦБ, в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал $150 тыс. или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату, в том случае, если кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жилье - единственное в собственности заемщика в России. А также конвертация возможна в том случае, если просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.