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1 час назад

ЦБ выпустил рекомендации для банков по валютной ипотеке

ТАССТАССиещё 6

Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заемщиков, поступивших до 31 мая текущего года. Об этом говорится в информационном письме Банка России кредитным организациям, размещенном на сайте регулятора.

ЦБ выпустил рекомендации для банков по валютной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика", - сообщил регулятор.

Согласно рекомендациям ЦБ, в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал $150 тыс. или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату, в том случае, если кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жилье - единственное в собственности заемщика в России. А также конвертация возможна в том случае, если просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.

По оценке Банка России, этим критериям соответствуют около 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля 2022 года непогашенными оставались 2 тыс. 11 ипотечных кредитов в иностранной валюте, задолженность по ним составляла 16,64 млрд руб. (0,14% портфеля жилищных кредитов). В основном, по данным ЦБ, это кредиты, выданные до 2014 года.

Недвижимость,Банк России,
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