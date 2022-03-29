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2 часа назад

Определен средний срок продажи квартир в России

Lenta.ruLenta.ru

Средний срок экспозиции объявлений о продаже готовых квартир в российских городах с населением от 500 тысяч человек составляет 103 дня, свидетельствуют материалы ЦИАН, предоставленные «Ленте.ру». Быстрее всего вторичное жилье продается в Новосибирске.

Определен средний срок продажи квартир в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают аналитики, в последние месяцы сроки продажи недвижимости в крупных городах изменялись в достаточно узком диапазоне. «Заметное снижение сроков экспозиции началось в начале осени и продолжалось до конца года, составив в декабре 101 день (в начале осени 2021-го — 105 дней). Сейчас показатель вновь немного увеличился, рынок начинает замедляться. В отдельные дни в течение марта среднее значение достигало 107 дней», — говорится в исследовании ЦИАН.

Наименьший срок экспозиции готовых квартир — в Новосибирске (в среднем всего 56 дней), Екатеринбурге (70 дней), Омске (78 дней). Наибольшее количество времени объявления находятся на рынке Владивостока (168 дней), Томска и Махачкалы (141 день), Хабаровска (134 дня), определили специалисты.

Ранее эксперты заявляли, что ограничения на операции с валютой, введенные Центробанком, могут спровоцировать ажиотаж на рынке жилья. По их мнению, часть держателей банковских депозитов захотят переложить деньги в недвижимость.

Недвижимость,ЦИАН,
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