В Бразилии разрешат оплачивать жилье биткоинами

В бразильском городе разрешат платить за жилье биткоинами — граждане смогут оплачивать криптовалютой налог на городскую недвижимость. Такое решение приняли власти Рио-де-Жанейро, соответствующие поправки будут внесены в законодательство в 2023 году, сообщается в пресс-релизе администрации.

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Конвертацией криптовалюты в бразильский реал займется специализированная компания — пока не уточняется, какая именно. Таким образом, мэрия не будет держать на балансе цифровые активы. По словам представителя администрации города Педро Пауло, в будущем может появиться возможность оплачивать биткоинами и другие услуги — например, такси. Рио станет первым городом в Бразилии с общепринятыми платежами в криптовалюте.

Власти Рио также объявили о создании Муниципального комитета по криптоинвестициям, который займется оценкой рисков и доходности потенциальных инвестиций в экосистему цифровых активов. Кроме того, администрация города планирует провести публичные слушания, посвященные развитию сектора уникальных токенов (NFT). На одном из таких мероприятий обсудят предложение мэрии выпустить NFT с изображениями местных достопримечательностей.