Застройщиков освободили от уплаты неустойки дольщикам

Обычно застройщик, нарушивший сроки передачи квартиры дольщику-физлицу, платит ему пени, которые рассчитываются от ставки рефинансирования в двойном размере. С учетом ныне действующей ставки ЦБ в 20 процентов за год задержки со сдачей дома дольщику могло бы "набежать" около половины стоимости жилья.

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Однако теперь за период с 29 марта (день опубликования постановления) и до конца нынешнего года неустойка начисляться не должна. Кроме того, в этот период не будут учитываться убытки, причиненные дольщику застройщиком, не начисляются проценты за задержку в возврате средств при расторжении договора долевого участия, не начисляются штрафы и пени в пользу дольщика за нарушение прав потребителя.

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Если требования об уплате неустойки, штрафов, пеней, процентов были предъявлены компании до вступления в силу этого постановления, то строительная компания получает отсрочку - может не выплачивать их до конца года.

Кроме того, вводится мораторий на включение затянувшихся строек в реестр проблемных (обычно дом попадает в этот список, если завершение строительства задерживается на полгода и более), а застройщика даже в этом случае не лишат права привлекать средства дольщиков. В список долгостроев дом сможет попасть только в 2023 году, если к тому времени проблемы не решатся.

Мораторий вводится, чтобы ни штрафные санкции, ни разбирательства в судах до конца 2022 года не помешали компаниям ввести дома и передать ключи гражданам, которые их ждут, отмечал ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "В связи с нарушением логистических цепочек и поставки некоторого оборудования могут быть передвинуты сроки ввода. Но мы за этим очень внимательно следим вместе с регионами и стараемся не допустить таких вещей. Это направлено на то, чтобы ни копейки не было отвлечено от достройки дома", - сказал замминистра.

Подобный мораторий вводился в 2020 году из-за сложностей со строительством в начале пандемии.