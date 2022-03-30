Россияне скупают жилье в Стамбуле на фоне ограничений в Европе

Россияне скупают жилье в Дубае и Стамбуле, сообщает Reuters со ссылкой на риелторов, которые, по их рассказам, в день продают гражданам России семь-восемь объектов недвижимости. Некоторые клиенты берут от трех до пяти квартир сразу. Обращаются не миллиардеры, а хорошо обеспеченные люди, которые де-факто выводят сбережения. Как это происходит?

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Вопреки распространенному представлению, оплата по договору за продукт иностранной компании под ограничения не попадает. То есть, если у вас есть рублевый или валютный счет в российском банке, вы можете купить виллу на побережье в Эмиратах или в Анталье — да, собственно, в любой дружественной стране. Для этого нужно найти местную риелторскую контору-контрагента, которая подберет вариант недвижимости, заключить с ней договор и затем отправить ей безналичные деньги в качестве оплаты по договору. В долларах, евро или рублях — значения не имеет, говорит партнер Forward Legal Григорий Нистратов.

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Григорий Нистратов, партнер Forward Legal: «Если вы оплачиваете со своих российских счетов, то здесь есть какие опции: вы можете оплатить непосредственно в валюте, у вас нет соответствующего запрета, который устанавливался бы действующими правилами. Вы можете оплатить также в рублях. При этом, когда вы оплачиваете в рублях, есть же мультивалютные счета, банк принимающей стороны может автоматически конвертировать полученную в рублях сумму в ту валюту расчета, которая интересует покупателя. Например, таким образом вы можете оплатить недвижимость в Турции. Турецкие банки достаточно свободно покупают российскую валюту и своим клиентам зачисляют для них доллары. Связано с тем, что у турецких банков есть такой же встречный товаропоток, денежный поток с РФ. И они знают, что с этими рублями потом делать».

Важно, что в случае продажи объектов недвижимости, согласно законодательству, средства от реализации собственности гражданина России должны вернуться на его счет обратно в РФ, напоминает собеседник Business FM.

Турция для наших — направление номер один с огромным отрывом. По данным статистического управления Турции, в феврале, еще до начала «специальной военной операции», россияне купили в стране больше 500 домов. Почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Однокомнатные апартаменты в новостройках на стадии строительства сейчас стоят 40-45 тысяч евро. Самые популярные объекты — 80-85 тысяч евро, отмечает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин:

Филипп Березин,эксперт портала Prian.ru «Традиционно самое популярное — это одно-трехспальные апартаменты, Анталья, Алания — самые популярные, на втором месте — Стамбул. Те, у кого суммы большие и кто хочет связать себя с Турцией более основательно, покупают по два-три объекта, предполагая решить и проблему получения ВНЖ, и, возможно, получения какого-то дохода. Насколько я понимаю, и в Турции, и в Эмиратах переводы идут со счетов неподсанкционных банков по договору или на счет агентства, или на счет самого застройщика, и эти переводы не запрещены, поскольку Турция и Эмираты не входят в число недружественных стран. Переводы есть и с рублевых счетов».

При покупке недвижимости от 250 тысяч долларов в Турции можно подать на гражданство. Это распространяется на членов семьи: супруг, супруга и дети. Похожая схема и в Эмиратах. Только дешевле — от 210 тысяч долларов.

Впрочем, всплеск покупательской активности со стороны россиян фиксируют не все риелторы в том же Дубае. Аналогично нет взрывного спроса в плане аренды, говорит представитель компании Royal Home Real Estate в Дубае Елена Монахова:

— У меня россиян среди покупателей нет.

— А если я дорогую недвижимость покупаю, от 200 тысяч?

— Если только вы купите в рассрочку и будете платить напрямую застройщику, но это нужно будет ждать, когда это на стадии котлована, ждать нужно, когда застроится. Готовое не продается так, чтобы прямо покупай у застройщика. Чтобы оформить сделку, вы должны менеджер-чек выписать на трансфер этому продавцу. Менеджер-чек продавцу вы должны со своего счета выписать или real-estate-компании, но real-estate-компания, если на real-estate-компанию вам не страшно, тогда пожалуйста. Ну вот, допустим, нашей можно, мы давно уже существуем.