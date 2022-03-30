На вторичном рынке жилья в Москве зафиксировали рост сделок, оплачиваемых наличными. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

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Специалисты подчеркивают, что ажиотаж на подобные сделки связан с опасениями из-за текущей ситуации неопределенности, однако в реальности ограничений со стороны банковской системы не существует. В связи с этим россиян призвали отказаться от наличных при покупке квартир. «Мы рекомендуем производить расчеты безналичным способом, поскольку при оплате наличными повышаются риски. Например, существует возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты. Кроме того, деньги необходимо перевозить и где-то хранить», — пояснили эксперты в агентстве недвижимости.

Также стало известно, что за последний месяц около семи процентов клиентов находились в стрессовом состоянии и сорвали выгодные сделки. Кроме того, после увеличения ключевой ставки Центробанка до 20 процентов рынок покинули потенциальные приобретатели ипотеки.

По словам риелторов, сразу после коронакризиса рынок столкнулся с очередным вызовом. «По нашим наблюдениям, существенно выросло количество отказов от сделок. В настоящее время как продавцы, так и покупатели склонны в спешке принимать необдуманные решения», — заявили специалисты.

Ранее риелторы назвали тип жилья, на которое вырос спрос в Москве.