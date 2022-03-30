Для планирующих улучшить жилищные условия открываются новые возможности в связи с повышением ипотечных ставок и общей турбулентностью на рынке недвижимости. Об этом заявил «Российской газете» председатель комитета по ипотеке Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, генеральный директор ПИА Недвижимость Максим Ельцов.

По его словам, нынешний период является самым подходящим для того, чтобы сменить имеющуюся квартиру на жилье большей площади.

«Самым ликвидным жильем на вторичном рынке будут однокомнатные квартиры. И постепенно начнет сокращаться разница между ценой однушки и двушки. Такие тенденции наблюдались в 2008 и в 2014 годах. Соответственно, если у вас есть квартира, имеются планы на расширение и есть некоторые накопления, то сейчас есть шанс довольно выгодно улучшить жилищные условия», - подчеркнул эксперт.

Однако Ельцов отметил, что сейчас целесообразно участвовать в цепочках по обмену жилья, а не продавать квартиру и искать другую. То есть выходить на сделку нужно тогда, когда все договоренности достигнуты. По словам эксперта, обмен в нынешних условиях подходит тем, у кого есть накопления, чтобы оплачивать покупку «живыми» деньгами.

Ельцов уверен, что льготная ипотека под 12% станет драйвером первичного рынка. Так, согласно прогнозам эксперта, он будет демонстрировать рост в Петербурге и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что, по данным «Метриум»,