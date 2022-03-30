Назван способ купить недвижимость за рубежом в обход санкций

Эксперты посоветовали желающим купить недвижимость в Испании россиянам воспользоваться счетами проживающих в стране выходцев из РФ, пишет «Лента.ру».

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Из-за санкций граждане России перестали покупать недвижимость в Испании, продажи местных риелторов, ориентированных на российский рынок, полностью остановились.

«Российские инвесторы, которые были очень активны на рынке вторичного жилья, особенно в провинциях Малага и Аликанте, приостановили свою деятельность. И возобновление каких-то операций представляется сложным даже в среднесрочной перспективе», - говорят эксперты портала Spain-Real.Estate.

По их словам, основными препятствиями для заключения сделок являются блокировка кредитных карт, отключение от системы SWIFT, сокращение числа авиарейсов и девальвация рубля.

Эксперты советуют россиянам для покупки недвижимости воспользоваться счетами проживающих в Испании знакомых. В Испании проживают около 82 тысяч россиян, имеющих счета в местных банках.

«Они могут стать запасным вариантом для друзей и родственников, желающих реализовать свое право на покупку недвижимости», - заявили в Spain-Real.Estate.

При этом отмечается, что испанцы в целом готовы продавать жилье россиянам. До начала спецоперации на Украине Россия занимала 12 место в списке стран, чьи граждане покупают недвижимость в Испании.