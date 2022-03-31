Россиян предупредили о штрафах за нарушения на дачах

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил о штрафах для дачников за нарушения на участке.

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Так, за заросшую сорняками землю могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей. Штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей грозит за попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками.

"Если дачник уверен, что дрон не принадлежит государству, а является частным, то он вправе обратиться в полицию с заявлением о нарушении границ частной собственности и несанкционированном сборе личных сведений", – приводит слова Паюшина РИА Недвижимость.

Если дача с категорией земли не под сельхозназначение используется для предпринимательской деятельности, то за это полагается административный штраф в 5–10 тысяч рублей. Если выяснится, что на участке организована ферма или автомастерская, владельцу также будет начислен земельный налог по повышенной ставке 1,5% от кадастровой стоимости.

Ключевым фактором при доказательстве незаконного предпринимательства, подчеркнул юрист, обычно служит сбыт продукции. Выяснить это можно также с помощью опроса соседей и местных магазинов.