Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
5 часов назад

Стало известно, сколько застройщиков в Москве остановили продажи в новостройках

Лера Букина

В Москве приостановили продажи в среднем всего в 2% новостроек. Жилье премиум-класса продемонстрировало наибольший показатель остановки продаж – 7%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного ассоциацией REPA.

Часть застройщиков в Москве остановили продажи в новостройках
Фото: PixabayPixabay

Половина застройщиков (49%) продает жилье по старым ценам и в принципе не предоставляла покупателям дисконта.

В целом, как отмечается, ситуация на первичном рынке жилья продолжает оставаться стабильной.

«Самый динамичный сегмент, что ожидаемо, — новостройки эконом- и стандарт-классов, где в принципе не наблюдалось «стопа» продаж. Именно в этих классах девелоперы чаще всего давали скидки на квартиры, и почти все были готовы пойти на индивидуальные условия для покупателей. А максимальный размер скидки среди всех новостроек Москвы можно было получить в элитном сегменте», — заявила руководитель ассоциации REPA Юлия Солодовникова.

В Санкт-Петербурге ситуация схожая. Продажи приостановили лишь в 3% новостроек. В 70% объектов даже нет специальных предложений для покупателей. Это значит, что спрос продолжает оставаться высоким. Скидки предусмотрели лишь в 27% объектов.

По словам главы и основателя DUGA Real Estate Branding Юрия Нарвина, в 20-40% случаев ввод нового жилья в России пришлось отложить, но в Москве все заявленные жилые проекты продолжают возводиться.

Прошлые кризисные ситуации продемонстрировали, что риск небольших переносов сроков ввода нового жилья существует, указали в REPA. Компаниям будет нужно время на перестройку логистики, а также подбор новых подрядчиков, способных предоставить материалы и оборудование по импортозамещению, отметили в организации.

Ранее сообщалось, что, по данным межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия», 40% застройщиков в связи с разрывом логистических цепочек из-за ситуации на Украине решили остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Недвижимость,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители