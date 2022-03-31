Часть застройщиков в Москве остановили продажи в новостройках

В Москве приостановили продажи в среднем всего в 2% новостроек. Жилье премиум-класса продемонстрировало наибольший показатель остановки продаж – 7%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного ассоциацией REPA.

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Половина застройщиков (49%) продает жилье по старым ценам и в принципе не предоставляла покупателям дисконта.

В целом, как отмечается, ситуация на первичном рынке жилья продолжает оставаться стабильной.

«Самый динамичный сегмент, что ожидаемо, — новостройки эконом- и стандарт-классов, где в принципе не наблюдалось «стопа» продаж. Именно в этих классах девелоперы чаще всего давали скидки на квартиры, и почти все были готовы пойти на индивидуальные условия для покупателей. А максимальный размер скидки среди всех новостроек Москвы можно было получить в элитном сегменте», — заявила руководитель ассоциации REPA Юлия Солодовникова.

В Санкт-Петербурге ситуация схожая. Продажи приостановили лишь в 3% новостроек. В 70% объектов даже нет специальных предложений для покупателей. Это значит, что спрос продолжает оставаться высоким. Скидки предусмотрели лишь в 27% объектов.

По словам главы и основателя DUGA Real Estate Branding Юрия Нарвина, в 20-40% случаев ввод нового жилья в России пришлось отложить, но в Москве все заявленные жилые проекты продолжают возводиться.

Прошлые кризисные ситуации продемонстрировали, что риск небольших переносов сроков ввода нового жилья существует, указали в REPA. Компаниям будет нужно время на перестройку логистики, а также подбор новых подрядчиков, способных предоставить материалы и оборудование по импортозамещению, отметили в организации.