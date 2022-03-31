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40 минут назад

В правительстве дали прогноз по ценам на жилье

Лера Букина

Цены на жилье в текущем году повысятся в пределах инфляции или ниже этого уровня. Таким мнением поделился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос журналистов в четверг, 31 марта, передает ТАСС.

«Глобального не будет роста, как нам кажется, но на уровне инфляции или чуть ниже рост будет происходить», - указал он.

Хуснуллин отметил, что в конце прошлого - начале текущего года высокая мировая инфляция сильно отразилась на стоимости жилья в России. Вице-премьер объяснил, что стоимость некоторых стройматериалов, в частности, металла, была привязана к биржевой цене. Именно это, по его словам, и влияет на значительный рост.

«Мы пытались этим заниматься с ФАС, где-то было обоснованное завышение, а где-то просто спекуляция, просто желание нажиться, пользуясь ситуацией», - отметил Хуснуллин.

Сейчас стоимость строительных ресурсов, которые не привязаны к валютной составляющей, будет приходить в норму. По ряду позиций ожидается падение цены, однако другие же элементы стройки могут дорожать, подчеркнул Хуснуллин.

Эксперт посоветовал россиянам менять жилье

Также он отметил, что высокие темпы ввода индивидуальных жилых домов на территории РФ, вероятно, сохранятся в 2022 году.

«Мы в прошлом году ввели самый большой объем индивидуального жилья за всю историю со времен Советского Союза. <...> И в этом году ставим такую задачу», - заявил он.

Хуснуллин также отметил, что это является результатом комплекса мер со стороны правительства.

Ранее Хуснуллин в ходе совещании у президента России Владимира Путина заявил, что правительство приложит усилия для сохранения объемов ввода жилья в 2022 году на рекордном уровне прошлого года - 92,6 млн кв. м.

Недвижимость,Видео,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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