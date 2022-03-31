В правительстве дали прогноз по ценам на жилье

Цены на жилье в текущем году повысятся в пределах инфляции или ниже этого уровня. Таким мнением поделился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос журналистов в четверг, 31 марта, передает ТАСС.

«Глобального не будет роста, как нам кажется, но на уровне инфляции или чуть ниже рост будет происходить», - указал он.

Хуснуллин отметил, что в конце прошлого - начале текущего года высокая мировая инфляция сильно отразилась на стоимости жилья в России. Вице-премьер объяснил, что стоимость некоторых стройматериалов, в частности, металла, была привязана к биржевой цене. Именно это, по его словам, и влияет на значительный рост.

«Мы пытались этим заниматься с ФАС, где-то было обоснованное завышение, а где-то просто спекуляция, просто желание нажиться, пользуясь ситуацией», - отметил Хуснуллин.

Сейчас стоимость строительных ресурсов, которые не привязаны к валютной составляющей, будет приходить в норму. По ряду позиций ожидается падение цены, однако другие же элементы стройки могут дорожать, подчеркнул Хуснуллин.

Также он отметил, что высокие темпы ввода индивидуальных жилых домов на территории РФ, вероятно, сохранятся в 2022 году.

«Мы в прошлом году ввели самый большой объем индивидуального жилья за всю историю со времен Советского Союза. <...> И в этом году ставим такую задачу», - заявил он.

Хуснуллин также отметил, что это является результатом комплекса мер со стороны правительства.