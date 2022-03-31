Москвичи изменили требования к арендаторам квартир

Число квартир, предлагаемых в аренду в Москве, выросло на 77% с 20 февраля по 20 марта 2022 года. При этом владельцы жилья значительно урезали требования к арендаторам. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на предоставленные риелтором Ярославом Кобаладзе материалы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Из них следует, что за месяц на 76% выросло количество предложений жилья, доступного семьям с детьми, на 81% — с животными. В материале отмечается, что ранее эти категории граждан в некоторых случаях даже не рассматривались в качестве потенциальных арендаторов.