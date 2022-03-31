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27 минут назад

Москвичи изменили требования к арендаторам квартир

Елена Прошина

Число квартир, предлагаемых в аренду в Москве, выросло на 77% с 20 февраля по 20 марта 2022 года. При этом владельцы жилья значительно урезали требования к арендаторам. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на предоставленные риелтором Ярославом Кобаладзе материалы.

Москвичи изменили требования к арендаторам квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из них следует, что за месяц на 76% выросло количество предложений жилья, доступного семьям с детьми, на 81% — с животными. В материале отмечается, что ранее эти категории граждан в некоторых случаях даже не рассматривались в качестве потенциальных арендаторов.

Одновременно с этим был зафиксирован также рост количества предложений с четкими ограничениями. В частности, почти в четыре раза выросло число объявлений, в которых собственники отказывались сдавать квартиру иностранцам или «неславянам».

Недвижимость,
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