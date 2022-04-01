В России предложили ограничить продажу долей в квартирах

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел запрет на продажу долей в квартирах лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев. Соответствующий законопроект был предложен Мосгордумой .

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел законопроект, предусматривающий запрет на продажу долей в квартирах «посемейного проживания» третьим лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев, а также признание ничтожными договоров о продаже «невыделенных долей в праве общей собственности», передает « Коммерсант ». Отмечается, что Совет принял решение отказаться от этой инициативы.

По мнению авторов предложения, внесение таких поправок помогло бы в борьбе с рейдерством и «криминализацией рынка недвижимости». Юристы разошлись во мнении при оценке этого законопроекта. Они отметили, что в действующем законодательстве имеются «пробелы» по части этого вопроса, однако некоторые адвокаты считают, что можно было бы обойтись установлением единой судебной практики по таким делам.