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2 часа назад

В России предложили ограничить продажу долей в квартирах

Ura.Ru

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел запрет на продажу долей в квартирах лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев. Соответствующий законопроект был предложен Мосгордумой.

В России предложили ограничить продажу долей в квартирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел законопроект, предусматривающий запрет на продажу долей в квартирах «посемейного проживания» третьим лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев, а также признание ничтожными договоров о продаже «невыделенных долей в праве общей собственности», передает «Коммерсант». Отмечается, что Совет принял решение отказаться от этой инициативы.

По мнению авторов предложения, внесение таких поправок помогло бы в борьбе с рейдерством и «криминализацией рынка недвижимости». Юристы разошлись во мнении при оценке этого законопроекта. Они отметили, что в действующем законодательстве имеются «пробелы» по части этого вопроса, однако некоторые адвокаты считают, что можно было бы обойтись установлением единой судебной практики по таким делам.

Недвижимость,Коммерсант,Мосгордума,
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