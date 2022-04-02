Островное государство выразило готовность арестовать яхты Абрамовича

Островное государство Антигуа и Барбуда выразило готовность в рамках закона помочь Великобритании и арестовать яхты, якобы принадлежащие российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Как уточнил посол государства в США Рональд Сандерс, для их ареста Лондон должен направить официальный запрос, передает Reuters.

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«Единственный способ, по которому мы можем (арестовать суда — прим. «Ленты.ру»), — это если британцы в своем запросе в рамках договора о взаимной правовой помощи укажут, что это человек, которого они ищут, потому что он совершил какое-то преступление», — пояснил он.

Как пишет Financial Times, на Антигуа и Барбуда находятся две яхты, которые связаны с Абрамовичем. При этом глава министерства иностранных дел островного государства Пол Чет Грин направлял запрос верховному комиссару Великобритании и сообщил, что власти Антигуа и Барбуда пытаются установить, принадлежат ли суда российскому олигарху.

В Reuters, в свою очередь, утверждают, что Абрамович владеет яхтами через зарегистрированную на Виргинских островах компанию, находящуюся под санкциями Великобритании. Предположительно, речь идет о компании Wenham Overseas Limited.