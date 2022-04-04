Россияне отвернулись от ипотеки

«Доля ипотечных сделок сократилась более чем в пять раз и стремится к нулю, — посетовал эксперт. — Все взяли паузу и ждут решение правительства по поддержки отрасли. Конечно, при появлении программы льготной ипотеки по ставке, например, в 5 процентов, доля таких сделок снова начнет нарастать, но к показателям предыдущих периодов в ближайшее время вряд ли может вернуться».