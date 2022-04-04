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3 часа назад

Россияне отвернулись от ипотеки

Lenta.ruиещё 2

Долю ипотечных покупателей на российском рынке жилья в настоящее время составляют только те, кто успел получить одобрение по старым ставкам, рассказал «Ленте.ру» директор департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков. По его словам, новых клиентов, готовых взять ипотеку под 18 и более процентов, нет.

Россияне отвернулись от ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доля ипотечных сделок сократилась более чем в пять раз и стремится к нулю, — посетовал эксперт. — Все взяли паузу и ждут решение правительства по поддержки отрасли. Конечно, при появлении программы льготной ипотеки по ставке, например, в 5 процентов, доля таких сделок снова начнет нарастать, но к показателям предыдущих периодов в ближайшее время вряд ли может вернуться».

Кочетков отметил, что сотни компаний резко прекратили свою деятельность на российской территории, следовательно, колоссальное количество людей остались без работы.

«Кроме того, те, кто работает без индексации зарплаты, пока не будут смотреть в сторону ипотеки», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 4,03 миллиона рублей, преодолев психологическую отметку в 4 миллиона. По данным аналитиков, по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 4,2 процента (в январе 2022 года он составлял 3,87 миллиона рублей).

Недвижимость,Инком-Недвижимость,
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