Подсчитана стоимость элитного жилья в Москве

Аналитики компании Knight Frank Russia подсчитали стоимость элитного жилья в Москве. По их оценкам, за первый квартал 2022-го квадратный метр на первичном рынке подорожал на 19 процентов, до 1,603 миллиона рублей, сообщает Forbes.

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Основными факторами подорожания стали вымывание предложений и прямое повышение цен на лоты девелоперами на весь объем, которое было зафиксировано в большинстве новостроек. Как пояснили аналитики, на данный момент рынок практически полностью перешел на рублевое ценообразование.

По итогам трех месяцев в элитном сегменте было продано квартир и апартаментов на 35 миллиардов рублей, средний бюджет сделки — 128 миллионов рублей за лот, что на треть больше, чем в первом квартале 2021-го.