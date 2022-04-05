Земли российского региона отдадут инвесторам за рубль

Правительство Рязанской области планирует ввести льготную арендную плату за землю в размере одного рубля в год. Мера должна привлечь в регион инвестиции в промышленность и сельское хозяйство. Об этом на заседании областного правительства сообщил глава региона Николай Любимов.

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Он отметил, что необходимые решения для введения льготной арендной платы за землю в размере одного рубля уже приняты на федеральном уровне. По словам Любимова, власти Рязановской области подготовили два документа, чтобы оперативно реализовать меру в регионе.

«Один из них касается изменений закона о господдержке инвестиционной деятельности: предлагается предоставлять земельные участки юрлицам без торгов. Второй непосредственно устанавливает льготную аренду для инвесторов, которые реализуют проекты объемом вложений не менее 100 миллионов рублей», — пояснил Любимов.