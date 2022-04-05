В России аренда квартиры стала дешевле ипотеки в три раза

Аренда однокомнатной квартиры в Москве стала дешевле на 6,2%, а в Санкт-Петербурге - на 6,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску недвижимости "Циан".

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Из материалов исследования следует, что в апреле текущего года аренда однокомнатной квартиры стоила в среднем 45,1 тыс. рублей в месяц, в Петербурге эта сумма составляла 29,6 тыс. рублей.

В целом, в городах с населением от 500 тыс. человек цена за аренду однокомнатных квартир относительно февраля сократилась на 1,5% - до 17,4 тыс. рублей. При этом, как подсчитали в "Циане", на фоне роста ключевой ставки аренда стала дешевле ипотеки в три раза.

Так, в апреле 2022 года аренда составляла всего 33% от среднего платежа по ипотеке за однокомнатную квартиру на вторичном рынке.

Согласно исследованию, среди городов с населением от 500 тыс. человек наибольший прирост количества квартир в аренду за месяц отмечен в Москве (+87%), Ижевске (+74%), Санкт-Петербурге (+67%), Кирове (+61%), Екатеринбурге и Перми (+51%).