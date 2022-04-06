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1 час назад

Льготная ипотека на новых условиях: как изменилась программа в 2022 году

Лера Букина

С 1 апреля программа льготной ипотеки обновилась. О том, как изменилась программа для клиентов и стоит ли сейчас оформлять ипотеку, рассказало информационно-аналитическое финансовое издание «Банки сегодня».

Льготная ипотека на новых условиях: как изменилась программа в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оно напоминает, что максимальная процентная ставка повысилась с 7% до 12% годовых. В случае отказа оформить полис личного страхования банк может поднять ставку выше. Также увеличилась максимальная сумма кредита – с 3 млн рублей до 6 млн в регионах и 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

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Остальные условия не изменились. Так, минимальный первоначальный взнос составляет 15%. Приобрести можно только жилье в новостройке (рефинансирования нет по-прежнему), требования к заемщикам банки определяют на свое усмотрение.

«То есть, правительство возвращает прежние лимиты сумм по ипотечным кредитам (какими они были до 1 июля 2021 года), поднимая при этом ставку до 12% годовых. Кстати, хоть до 24 февраля это была средняя ставка по базовым ипотечным программам, сейчас это скорее половина стандартной ставки», - отмечает издание.

Оно также обращает внимание на то, что принимать заявки на льготную ипотеку по новым условиям банки начали еще до ее официального запуска. Так, у клиента была возможность оставить заявку для того, чтобы ее банк рассмотрел. Оформить кредит при одобрении можно было сразу же после 1 апреля.

Также издание подчеркивает, что в связи с обновленными условиями кредиты по программе подорожали, однако по сравнению со стандартными ипотечными программами они все равно остаются выгодными.

«По сути, оформлять ипотеку сейчас есть смысл тем, кто уже продал старое жилье и остался вообще без квартиры. Хоть и с большой переплатой, но ипотеку в теории взять можно. С учетом запуска новой госпрограммы кредиты действительно будут чуть выгоднее – но сумма месячного платежа все равно окажется внушительной (и поэтому банк может отказать в кредите)», - указывает издание.

Ранее сообщалось, что около 4 тысяч обращений на общую сумму 11 млрд рублей на льготную ипотеку с господдержкой по ставке от 11,3% поступило в Банк ДОМ.РФ с 23 марта 2022 года.

Недвижимость,Банк ДОМ.РФ,
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