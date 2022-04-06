Эксперты спрогнозировали падение цен на квартиры в Москве

Цены на рынке недвижимости Москвы постепенно будут меняться в меньшую сторону. В ряде районов города стоимость упадет довольно значительно, заявили «Известиям» некоторые эксперты.

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На рынке ранее был зафиксирован ажиотажный спрос, который подстегнули рост ключевой ставки и возросшие инфляционные ожидания на фоне волатильности рубля, заявил основатель IT-компании Realiste, создающей отраслевые решения, Алексей Гальцев. Это подтолкнуло россиян инвестировать деньги в квартиры, то есть в активы, которые они считают надежными.

По мере стабилизации экономической ситуации на рынке ожидается падение цен. Прежде всего, это коснется самых переоцененных площадей, полагает эксперт. В частности, жилье в Тверском районе, которое в течение последнего года там подорожало на 74%, упадет в цене не менее чем на 15%.

Собственники квартир моментально прибавляли к старой цене вплоть до миллиона рублей, указала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Однако, по ее словам, продать такую недвижимость было проблематично, в этой связи они шли на снижение цен. Мищенко при этом не прогнозирует резкого падения цен на всем рынке. В случае падения спроса стоимость может начать опускаться, но очень медленно и ближе к осени, полагает эксперт.

Стоимость вторичного жилья упадет не раньше, чем через несколько месяцев, считает директор московского офиса компании «Этажи» Евгений Затонский. Сейчас собственники будут делать ставку на подорожание ипотеки и нестабильный курс валют, однако через некоторое время они осознают, что квартиры не покупают по столь высоким ценам, указал он.

«Тогда мы увидим какое-то значительное снижение стоимости квадратного метра», - подчеркнул Затонский.