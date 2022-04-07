В России допустили появление льготной ипотеки на вторичное жилье

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья в случае, если введенных мер на рынке новостроек будет недостаточно, передает РИА «Новости».

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«Мы сейчас будем смотреть, как будет идти первичный рынок. Посмотрим, сколько мы соберем ипотечных проектов по первичке», - сказал Хуснуллин журналистам в Госдуме.

По словам вице-премьера, хорошим спросом пользуется программа льготной ипотеки для семей с детьми. Также правительство будет анализировать востребованность программы льготной ипотеки под 12% с лимитом до 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов для остальных регионов.

«Посмотрим, как будет набирать. И если этих мер будет не хватать, будем предлагать меры по расширению, возможно, и на вторичке», - заявил Марат Хуснуллин.

В России с 1 апреля начала действовать обновленная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 12% годовых. Сумма кредита увеличена с 3 до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для других регионов. Льготная ставка по договорам, заключенным с 1 апреля, составляет не более 12% годовых.