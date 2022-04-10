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1 час назад

Минстрой допускает пересмотр условий льготной ипотеки

BFM.RU

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что условия льготной ипотеки на новостройки будут скорректированы после анализа первых месяцев выдачи.

В России допустили пересмотр условий льготной ипотеки
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил не снижать объем выдачи ипотеки в 2022 году относительно 2021 года, чтобы поддержать строительную отрасль, передает ТАСС.

По словам Стасишина, после обновления условий по программе льготной ипотеки на новостройки было решено в течение месяца посмотреть, как будет работать программа и насколько она будет востребована гражданами.

Сегодня в России действует четыре льготных ипотечных программы. Условия по дальневосточной, семейной и сельской ипотекам не изменились, а льготная ипотека на первичном рынке жилья действует по кластерному типу.

Недвижимость,Никита Стасишин,Владимир Путин,Госстрой России,
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