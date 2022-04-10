В России допустили пересмотр условий льготной ипотеки

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что условия льготной ипотеки на новостройки будут скорректированы после анализа первых месяцев выдачи.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил не снижать объем выдачи ипотеки в 2022 году относительно 2021 года, чтобы поддержать строительную отрасль, передает ТАСС.
По словам Стасишина, после обновления условий по программе льготной ипотеки на новостройки было решено в течение месяца посмотреть, как будет работать программа и насколько она будет востребована гражданами.
Сегодня в России действует четыре льготных ипотечных программы. Условия по дальневосточной, семейной и сельской ипотекам не изменились, а льготная ипотека на первичном рынке жилья действует по кластерному типу.