В России допустили пересмотр условий льготной ипотеки

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что условия льготной ипотеки на новостройки будут скорректированы после анализа первых месяцев выдачи.

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Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил не снижать объем выдачи ипотеки в 2022 году относительно 2021 года, чтобы поддержать строительную отрасль, передает ТАСС.

По словам Стасишина, после обновления условий по программе льготной ипотеки на новостройки было решено в течение месяца посмотреть, как будет работать программа и насколько она будет востребована гражданами.