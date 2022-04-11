Названы округа Москвы с самым дешевым жильем

По итогам первых трех месяцев 2022 года локацией Старой Москвы с самым дешевым жильем стал Зеленоградский автономный округ (ЗелАО). Такие данные назвали в своем исследовании аналитики риелторской компании Est-a-Tet, пишет РБК.

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Один квадратный метр «вторички» в принадлежащих ему районах в среднем стоит 230 тысяч рублей. На втором месте среди округов столицы с самым доступным жильем оказался Юго-Восточный АО — там «квадрат» стоит в среднем 268,7 тысячи рублей. Третье место занял Восточный АО, где за квадратный метр придется заплатить около 279,8 тысячи рублей, а четвертое — Южный АО со средней стоимостью «квадрата» 298,5 тысячи рублей.

По данным Est-a-Tet, в среднем в старых границах Москвы по итогам первого квартала один квадратный метр стоит 523,9 тысячи рублей. В Новой Москве «квадрат» на вторичном рынке оценили в 226,1 тысячи рублей. Дешевле всего жилье стоит в Троицком АО — в среднем 170,9 тысячи за квадратный метр.