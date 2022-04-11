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40 минут назад

В России выявили новую схему мошенничества с эскроу-счетами

Lenta.ru

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ просит Генпрокуратуру и Минстрой России пресечь новую выявленную схему мошенничества девелоперов с эскроу-счетами и предлагает проводить прокурорскую проверку застройщика, если он продал 10 процентов квартир в новостройке по цене ниже рыночной более чем на 20 процентов. Об этом в понедельник, 11 апреля, пишут «Известия».

Выявлена рабочая схема мошенничества с эскроу-счетами
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, депутат Госдумы Александр Якубовский просит ведомства «проработать механизм по недопущению злоупотребления уступками прав требования со стороны застройщиков». Схема мошенничества предполагает, что застройщик продает часть квартир своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а они перепродают их гражданам по завышенной. В результате на эскроу-счетах замораживается только сумма, которую заплатили аффилированные компании, а остальные средства получает застройщик, в случае банкротства которого граждане недополучают деньги.

Ранее Национальный совет финансовых рынков (НЦФР) предложил запретить застройщикам продавать квартиры через подставных лиц, избегая счетов эскроу. В НЦФР отмечают рост случаев недобросовестного поведения застройщиков, которые продают квартиры аффилированным лицам — компаниям, ИП или физлицам — по низкой цене и вносят эти суммы на счета эскроу. Потом недвижимость перепродается потребителям по рыночной цене, а сумма «переплаты» поступает сразу застройщику. На счете эскроу остается сумма, существенно ниже реальной стоимости квартиры.

Недвижимость,Александр Якубовский,Госстрой России,Госдума,
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