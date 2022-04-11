Выявлена рабочая схема мошенничества с эскроу-счетами

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ просит Генпрокуратуру и Минстрой России пресечь новую выявленную схему мошенничества девелоперов с эскроу-счетами и предлагает проводить прокурорскую проверку застройщика, если он продал 10 процентов квартир в новостройке по цене ниже рыночной более чем на 20 процентов. Об этом в понедельник, 11 апреля, пишут «Известия».

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По данным издания, депутат Госдумы Александр Якубовский просит ведомства «проработать механизм по недопущению злоупотребления уступками прав требования со стороны застройщиков». Схема мошенничества предполагает, что застройщик продает часть квартир своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а они перепродают их гражданам по завышенной. В результате на эскроу-счетах замораживается только сумма, которую заплатили аффилированные компании, а остальные средства получает застройщик, в случае банкротства которого граждане недополучают деньги.