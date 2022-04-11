Выявлена новая схема махинаций застройщиков с эскроу-счетами

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ попросил Генпрокуратуру РФ пресечь махинации девелоперов с эскроу-счетами. Об этом сообщают «Известия».

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Для предотвращения реализации мошеннической схемы с деньгами дольщиков предлагается проводить проверку застройщика, если порядка 10% квартир в его новостройке проданы по цене ниже рыночной более чем на 20%.

Депутаты считают необходимым «проработать механизм», который не позволит допустить злоупотребления уступками права требования со стороны застройщиков. Новая схема мошенничества предполагает продажу застройщиками части квартир аффилированным структурам по цене ниже рыночной, после чего они перепродаются покупателям по завышенной цене. В данном случае на эскроу-счетах замораживается лишь та сумма, которую заплатили аффилированые компании, остальные средства получает застройщик. В случае же его банкротства россияне, которые вложились в стройку, попросту недополучают деньги.

Доля жалоб на вышеописанные случаи за последнее время увеличилась, указано в обращении.